كورونا يمنع عودة أبطال »Friends« على شبكة »HBO Max«

صرح منتجو مسلسل "Friends" الشهير، بأنه تم تأجيل عرض الحلقة الخاصة (Friends Reunion) منه، التي تضم أبطاله الستة الرئيسيين في هذا العمل الجديد، الذى كان من المقرر إطلاقه على شبكة " HBO Max" في شهر مايو القادم؛ وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (Covid-19) في العالم.

وقالت شركة "Warner Media" المالكة لحقوق بث المسلسل، أمس الجمعة؛ أنه لم يتم تصوير أيه مشاهد منه قبل انتشار فيروس كورونا؛ وقرر المنتجون إرجاء موعد عرض حلقته الخاصة؛ التي كانت جزء من إطلاق خدمة البث الجديدة " HBO Max" في الشهر المقبل؛ احتفالاً بشراء الشركة للمسلسل بمبلغ 425 مليون دولار.

كما حصل نجوم الـ "سيت كوم" الأمريكي الشهير على 2 ونصف مليون دولار؛ من أجل تصوير حلقة خاصة في مقره الأصلي داخل ستوديوهات "وارنر براذرز"؛ وذلك بعد تداول الأخبار حول إمكانية فشل عودة أبطاله من جديد بسبب الخلاف بين مؤلفة العمل "مارتا كوفمان" ونجمة المسلسل "جينيفر أنيستون" على أجر الحلقات.

ودار النزاع حول أجر مليون دولار لكل بطل عن الحلقة الواحدة في الموسمين التاسع والعاشر؛ حيث اعترضت "كوفمان" على أجور الممثلين التي جرى التفاوض بشأنها من قبل عام 2002، وقالت في تصريحات لها عام 2015 إن "مليون دولار للحلقة الواحدة يبدو أمراً مثيراً للسخرية"، وأضافت: "لنكن صرحاء، إنه مبلغ كبير للغاية".

كان أبطال "Friends" قد أكدوا عودتهم إلى الشاشات مرة أخري بعد أن زادت الشكوك حول اجتماعهم من جديد، ونشروا صورة لهم مرفقة بتعليق "هذا يحدث"، كما قالت قناة "HBO Max" في بيان "إن الأمر رسمي".

وكشفت الممثلة الأمريكية جنيفر أنيستون، عن أن أبطال مسلسل "Friends" الشهير يعملون على شيء جديد معًا، وصرحت بذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها في برنامج "Ellen DeGeneres"، إلا أنها رفضت الإدلاء عن هوية هذا العمل الجديد، ولم تفسر إذا ما كان مسلسلًا أو فيلمًا، ولكنها أكدت أنه لن يكون موسمًا إضافيًا للمسلسل.

أثارت تصريحات "أنيستون" الحماس لدى عشاق المسلسل الكوميدي الشهير، وتداول رواد موقع تويتر بعض "الكوميكس"، التي تعبر عن سعادتهم بهذا الخبر السار؛ معربين عن تشوقهم لرؤية أبطال مسلسلهم المفضل مرة أخري.

انضمت "أنيستون" مؤخراً إلى عالم "إنستجرام"، وانشأت حسابها الخاص وافتتحته بنشر صورة سيلفي تجمعها مع أبطال مسلسل "Friends"، الذي شاركت في بطولته إلى جانبهم بشخصية "رايتشل"، وعلقت عليها قائلة: "والآن نحن أصدقاء هنا أيضًا"، وبعد نشرها الصورة بدقائق، انهالت عليها الإعجابات والتعليقات ومتابعة المعجبين لها؛ ما أدى إلى حدوث عطل تقني؛ تسبب في توقف حسابها، ومنع محبيها من متابعتها.

وفي العام الماضي (2019)؛ احتفل مسلسل Friends"" بمرور 25 عاماً على عرضه، وأشعل أبطاله مواقع التواصل الإجتماعي؛ بظهورهم معاً في صورة جماعية.

وفي السابق حاولت الدراما في هوليوود تقليد أبطال "Friends"، في العديد من المسلسلات مثل "The Big Bang Theory"، "How I Met Your Mother؛ ولكنها لم تصل لنفس مستوى نجاح المسلسل الكوميدي الشهير؛ حيث أنه من الصعب أن تجتمع تلك الفئة الضخمة من الجمهور على مسلسل أخر.