هيئة البث الإسرائيلية: عريضة جديدة لعسكريين تطالب باستعادة الأسرى عبر وقف حرب غزة

انضمت وحدات عسكرية جديدة في الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إلى العرائض المطالبة باستعادة الأسرى من قطاع غزة عبر وقف حرب الإبادة على الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي شهد "تصعيدا جديدا" بخصوص العرائض التي تطالب باستعادة الأسرى عبر وقف الحرب في غزة.

وأضافت أن عسكريين من وحدات إضافية بالجيش الإسرائيلي وقعوا عريضة جديدة تتبنى المطلب ذاته.

وبحسب الهيئة، ينتمي هؤلاء إلى الوحدة 8200 الاستخبارية، ووحدات من القوات الخاصة والنخبة مثل: الكتيبة 13 في لواء المظليين، ووحدات "شلداج"، و"سيرت متكال"، و"موران".