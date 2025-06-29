إسرائيل: المجلس الوزاري الأمني المصغر يجتمع لبحث الحرب في غزة 

من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل اجتماعا في مقر القيادة الجنوبية لبحث الحرب الدائرة في غزة والاتصالات بشأن اتفاق المحتجزين وقضية المساعدات الإنسانية.

وأصدر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تعليمات "للجيش الإسرائيلي لطرح خطة من شأنها أن تمنع حماس من السيطرة على الشاحنات الغذائية، على خلفية الإنذار الذي حدده وزير المالية والعضو بوزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، والذي قال إنه سيستقيل من الحكومة إذا وصلت المساعدات الإنسانية إلى حماس"، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأحد.

وكان نتنياهو وكاتس قد رفضا أمس السبت بشكل قاطع تقريرا نشرته صحيفة هآرتس اليومية الإسرائيلية، أمس الأول الجمعة، والذي أكدت أن جنودا إسرائيليين تلقوا أوامر بإطلاق النار على الفلسطينيين الذين يقتربون من مواقع الإغاثة داخل غزة.

وكان أكثر من 500 فلسطيني قد استشهدوا وأصيب مئات آخرون، أثناء بحثهم عن الطعام، منذ أن بدأت مؤسسة غزة الإنسانية،التي تم تشكيلها حديثا في توزيع المساعدات في القطاع قبل حوالي شهر، حسب وزارة الصحة في غزة.