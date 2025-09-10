إبراهيم نور الدين: قرار إلغاء هدف مصر أمام بوركينا فاسو مشكوك في صحته

أكد الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، أن هناك شكوك كبيرة بشأن عدم احتساب هدف منتخب مصر في مرمى منتخب بوركينا، ضمن المباراة التي انتهت منذ قليل، في إطار تصفيات كأس العالم.

وقال نور الدين في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الشمس: "إن قرار الحكم المساعد في عدم احتساب هدف مصر أمام بوركينا فاسو مشكوك في صحته".

وأضاف: "كان يجب على مخرج المباراة إعادة اللعبة من كاميرا التسلل اليسرى الموجهة للحكم المساعد الثاني للتأكيد على صحة القرار".

وتابع: "رسالة لجميع العامليين بالإعلام المرئي والمسموع والمقروء والمدربين واللاعبين واتحاد الكرة بضرورة دعم منتخب مصر ومساندة التوأم حسام وإبراهيم حسن وجهازهم المعاون".

وأتم إبراهيم نور الدين تصريحاته قائلًا: "يجب تقليل الضغوط عليهم، والبعد عن أي نقد سواء بناء أو هدام والالتفاف خلف منتخب مصر لتحقيق الهدف المنشود بصعود منتخب مصر إلى كأس العالم".