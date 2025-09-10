مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري يدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على الدوحة

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عن إدانته الشديدة للقصف الإسرائيلي الغاشم على العاصمة القطرية الدوحة، باعتباره خرقا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداء سافرا على سيادة دولة قطر الشقيقة وأمنها.

وأكد المجلس في بيان صادر اليوم الثلاثاء، على الرفض المطلق ويدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الإسرائيلي باعتباره انتهاكا جسيما لسيادة دولة عربية، وتصعيدا خطيرا وانتهاكا غير مقبول يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويحذر من مغبة الخطوات التصعيدية الإسرائيلية التي تضع أمن واستقرار المنطقة على المحك.

وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع دولة قطر الشقيقة وضمان استقرارها وسلامة مواطنيها وأراضيها، والدعم لأي إجراءات تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في المنطقة واعتداءاتها المتواصلة على دول المنطقة والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وقرارات الشرعية الدولية.