ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد في ظل توقعات خفض الفائدة الأمريكية وضعف الدولار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا بسيطا الثلاثاء لتصل إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعة بضعف الدولار أمام العملات الرئيسية وتزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

وارتفع سعر الذهب تسليم سبتمبر الحالي، بمقدار 20ر5 دولارًا أي بنسبة 14ر0% إلى 30ر3643 دولارا للأوقية مسجلا أعلى سعر للمعدن الأصفر على الإطلاق.

وتراجع سعر الفضة تسليم سبتمبر، بمقدار 80ر54 سنتا أي بنسبة 32ر1% إلى 878ر40 دولارا للأوقية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية أظهرت بيانات اقتصادية رسمية جديدة أن سوق العمل في الولايات المتحدة كان أضعف بكثير مما كان متصورا خلال العام الماضي، وفي الشهور السابقة من العام الحالي.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن إجمالي عدد الوظائف التي أضافها أصحاب العمل في الولايات المتحدة خلال الفترة من أبريل 2024 إلى مارسالماضي جاء أقل بنحو ٩١١ ألف وظيفة عن البيانات الأصلية الصادرة في أوقات سابقة.

وفي سوق الصرف تراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى حوالي 25ر97 نقطة وهو أقل مستوى له منذ أواخر يوليو الماضي.

وعلى الصعيد الجيوسياسي ، تواصل روسيا هجماتها على أوكرانيا متجاهلةً تهديدات العقوبات الأمريكية ودعوات التفاوض بين الأطراف.

يتزايد احتمال مواجهة روسيا لعقوبات قاسية من الولايات المتحدة والغرب يوما بعد يوم، مما يعزز الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

على صعيد الرسوم الجمركية الأمريكية تواجه إدارة ترامب اختبارًا حاسمًا أمام المحكمة العليا الأمريكية، حيث تؤكد الحكومة في صحة "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها ترامب، والتي اعتبرتها محكمة استئناف اتحادية يوم 29 أغسطس "غير قانونية".

إذا أيدت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف، فإن الخزانة العامة لأكبر قوة اقتصادية في العالم ستخسر مليارات الدولارات من خلال رد الرسوم الجمركية للشركات الأمريكية. بالإضافة إلى الخسارة المالية، قد يضعف هذا الموقف التفاوضي للرئيس الأمريكي على الساحة العالمية.

دفع هذا الغموض الجديد في المشهد التجاري المستثمرين نحو المعدن الأصفر.