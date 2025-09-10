أبدى خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رضاه عن التعادل السلبي الذي حققه المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، مؤكدًا أن النتيجة بمثابة «تعادل بطعم الفوز».

وقال الدرندلي، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «الحمد لله، التعادل مكسب في ظل الظروف الصعبة والأجواء المشحونة في بوركينا فاسو، والمباراة كانت بمثابة حياة أو موت بالنسبة لهم».

وأضاف: «نحترم وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في اختيارات التشكيل، وكنا الأقرب للفوز في أكثر من فرصة خلال اللقاء».

وحول مكان إقامة مواجهة مصر المقبلة أمام جيبوتي، أوضح نائب رئيس اتحاد الكرة: «المباراة حتى الآن مقررة في المغرب، ومن الصعب إقامتها في القاهرة، والموضوع غير مطروح بالنسبة لنا في الوقت الحالي».

وعن إصابة عمر مرموش، طمأن الدرندلي الجماهير، قائلاً: «الإصابة بسيطة، واللاعب نفسه لا يشعر بقلق، وسيكون جاهزًا قريبًا».