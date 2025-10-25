سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتطلع فريق الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي، ييس توروب، لبصمة تاريخية عندما يلاقي إيجل نوار البوروندي، اليوم السبت، في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

تبقى فرص الأهلي الأقوى في التأهل لدور الـ 16 الذي يقام بنظام المجموعات، وذلك بعد فوزه ذهابا بهدف عكسي، سجله نيكولاس إيراجي مدافع إيجل نوار بالخطأ في مرماه.

وفي حال فوز المارد الأحمر، الليلة، سيحقق بذلك أول تفوق ذهابا وإيابا في تاريخ مواجهاته مع أندية بوروندي.

وسبق أن التقى الأهلي مع فيتال أو البوروندوي في دور الـ 16 عام 2000، وتبادل الفريقان الفوز، حيث انتصر الأهلي بثلاثية ذهابا في القاهرة سجلها محمد فاروق وعلاء إبراهيم وإبراهيم حسن.

وفي الإياب خسر الأهلي بنتيجة 1-2 في بوروندي، وسجل هدفه علاء إبراهيم.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن أن قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2025-2026، ستُقام يوم الاثنين 3 نوفمبر المقبل في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.