المغرب يحقق فوزه الأول في كأس العالم للناشئات تحت 17 سنة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنهى المنتخب المغربي مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للسيدات لأقل من 17 عاما والتي تستضيفها المغرب، بالفوز على كوستاريكا 3/1، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بالمسابقة.

وحصل المنتخب المغربي على أول ثلاث نقاط في مشواره بعد أن تعرض لهزيمتين في الجولتين الأولى والثانية أمام البرازيل وإيطاليا، ليحتل المركز الثالث في المجموعة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب كوستاريكا عند نقطة محتلا المركز الرابع والأخير.

وفي الدقيقة الخامسة سجل المنتخب المغربي هدفه الأول عن طريق ميساء باها، قبل أن تضيف اللاعبة ذاتها الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وسجل المنتخب المغربي هدفه الثالث في الدقيقة 77 عن طريق فابيانا ألفارو، لاعبة كوستاريكا بالخطأ في مرمى فريقها، ثم سجلت نايما مويا هدف كوستاريكا الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، حقق المنتخب الإيطالي فوزا مثيرا على نظيره البرازيلي 4/3.

ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى تسع نقاط بعد تحقيقه فوزه الثالث، فيما تجمد رصيد البرازيل عند أربع نقاط في المركز الثاني.

كما نجح المنتخب الكوري الشمالي في إنهاء دور المجموعات متصدرا للمجموعة الثانية، وذلك بفوزه الكبير على نظيره الهولندي 5/صفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة.

ورفع منتخب كوريا الشمالية رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، وتجمد رصيد هولندا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة فاز المنتخب المكسيكي على نظيره الكاميروني 1/صفر.

ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، فيما يحتل منتخب الكاميرون المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.