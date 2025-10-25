ميسي يسجل ثنائية جديدة في الدوري الأمريكي بعد تسلمه الحذاء الذهبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل النجم الأرجنتيني المخضرم، ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي، التألق مع فريقه في منافسات الدوري الأمريكي.

تسلم ميسي جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الموسم العادي للدوري الأمريكي، وبعدها قاد فريقه للفوز على ناشفيل بنتيجة 3-1، فجر السبت، في مرحلة الأدوار الإقصائية.

سجل ميسي ثنائية لإنتر ميامي ليعزز من حظوظه في التأهل ضمن سلسلة مباريات الجولة الأولى بالقسم الشرقي، والتي تُحسم على أساس الأفضل من 3 مباريات.

أحرز ميسي هدفيه في الدقيقتين 19 و96 بينما أضاف زميله تاديو آليندي هدفا في الدقيقة 62، وسجل هاني مختار الهدف الوحيد لفريق ناشفيل في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.

وكان ميسي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي بالموسم الماضي، ويبقى مرشحا بقوة للفوز بالجائزة للموسم الثاني تواليا، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز.

كما سيكون "ليو" ثاني لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي مرتين بعد بريكي رادوسافليفيتش الذي حققها في عامي 1997 و2003.

وأحرز قائد منتخب الأرجنتين 29 هدفاً في الموسم العادي، وصنع 19 تمريرة حاسمة، ليرفع إجمالي بصمته إلى 48 هدفا، متخلفا بفارق بصمة واحدة فقط عن المكسيكي كارلوس فيلا، الذي ترك 49 بصمة تهديفية في 2019.

يذكر أن ليونيل ميسي جدد تعاقده مؤخرا مع إنتر ميامي حتى عام 2028.