أردوغان يبحث مع أمير قطر هجوم إسرائيل على وفد حماس بالدوحة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمير قطر تميم بن حمد الهجوم الإسرائيلي على وفد حماس في الدوحة والخطوات المشتركة الواجب اتخاذها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية عبر منصة "إن سوسيال" التركية.

وقال البيان إن الرئيس أردوغان وأمير قطر بحثا الهجوم الإسرائيلي على وفد حماس في الدوحة والخطوات المشتركة الواجب اتخاذها.

وأدان أردوغان الهجوم الإسرائيلي الذي يهدف إلى تعميق الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة وانتهاك سيادة قطر الصديقة والحليفة.

وقدم الرئيس التركي للأمير تميم تعازيه بضحايا "الهجوم الإسرائيلي الشنيع"، مؤكدا وقوف أنقرة إلى جانب دولة قطر وشعبها بكل إمكاناتها.

واتفق الزعيمان على مواصلة العمل معا لإيقاف المجازر الجماعية بأقرب وقت التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو عامين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت قطر أن إسرائيل شنت "هجوما جبانا استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة"، مشيرة إلى أنها "بدأت تحقيقا ولن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور".

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم بواسطة سلاح الجو "قيادة حركة حماس" في الدوحة بالتعاون مع جهاز "الشاباك".

في المقابل، نقلت قناة "الجزيرة" عن القيادي بـ "حماس" سهيل الهندي، قوله إن "قيادة الحركة نجت من محاولة الاغتيال الجبانة"، لكن الهجوم أسفر عن استشهاد جهاد لبد، مدير مكتب خليل الحية، ونجله همام الحية، ومجموعة من المرافقين.

وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة، إلى جانب مصر وبإشراف أمريكي، في مفاوضات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و605 شهداء، و163 ألفا و319 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 399 فلسطينيا بينهم 140 طفلا.