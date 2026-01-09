قطر تعرب عن أسفها لتعرض سفارتها في أوكرانيا لأضرار

أعربت دولة قطر عن أسفها البالغ لتعرض مبنى سفارتها لدى أوكرانيا لأضرار جراء قصف العاصمة كييف الليلة الماضية.

وأكدت دولة قطر، في الوقت نفسه، عدم تعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لسوء.

وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الجمعة، على ضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات الأزمات، وتوفير الحماية لمنسوبيها بموجب القانون الدولي، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والوسائل السلمية، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعمها الكامل لكافة الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد.