قادة الاتحاد الأوروبي يتعهدون خلال زيارة لدمشق بدعم تعافي سوريا بعد الحرب

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والوفد المرافق، في قصر الشعب بدمشق، اليوم الجمعة.

وأدلى المسئولان الأوروبيان بتصريحات داعمة لسوريا، التي تكافح من أجل تحقيق التعافي بعد حوالي 14 عاما من الحرب الأهلية التي انتهت في ديسمبر 2024 بالإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وبحسب وكالة (أ ب)، كتبت فون دير لاين عبر منصة إكس: "بعد عقود من الخوف والصمت، بدأ السوريون رحلة طويلة نحو الأمل والتجديد. ستقوم أوروبا بكل ما في وسعها لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا".

ومنذ ذلك الحين أطلق الشرع جهودا دبلوماسية ناجحة إلى حد كبير واستعاد العلاقات مع دول غربية وعربية.

وكتب كوستا عبر منصة إكس أن الوفد جاء "لإظهار دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لسوريا"، وفقا لوكالة (أ ب).

وأضاف: "ما زال الطريق طويلا، لكنكم قطعتم الخطوات الأولى بالفعل".

ومن المقرر أن يواصل الوفد جولته بزيارة إلى لبنان، حيث أعلن الجيش أمس الخميس أنه أكمل المرحلة الأولى من خطة لنزع أسلحة الجماعات غير التابعة للدولة، بما في ذلك حزب الله.

وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني استقبل صباح اليوم وفدًا من الاتحاد الأوروبي في قصر الشعب بدمشق، برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وكان الرئيس الشرع التقى يوم 24 سبتمبر الماضي، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعد الاتحاد الأوروبي مانحًا ماليًا رئيسيًا لسوريا وقدم مساعدات، كما استضاف التكتل الأوروبي في مارس الماضي مؤتمر بروكسل التاسع حول سوريا، وتعهد مع الدول الأعضاء بتقديم 4ر3 مليار يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة داخل سوريا وفي المنطقة.

ويعد الوفد الأوروبي الذي وصل دمشق أبرز الوفود الأوروبية التي زارت سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.