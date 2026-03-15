السفارة الأمريكية في بغداد تجدد دعوة رعاياها إلى مغادرة العراق فورا

جددت السفارة الأمريكية في بغداد، دعوة رعاياها إلى مغادرة العراق فورا، قائلة إن الميليشيات الموالية لإيران حرّضت على شن هجمات عشوائية - ونفذتها بالفعل - ضد مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان.

وقالت في تحذير أمني، اليوم الأحد: «لقد هاجمت الميليشيات الموالية لإيران مرارًا وتكرارًا المنطقة الدولية في وسط بغداد. لا تزال المنطقة الدولية مغلقة، مع استثناءات محدودة. كما وقعت هجمات متكررة في المنطقة المحيطة بمطار أربيل الدولي والقنصلية الأمريكية العامة في أربيل. لا تحاولوا التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية في أربيل في ظل المخاطر الأمنية المستمرة».

ووجهت نصيحتها إلى المواطنين الأمريكيين، قائلة: «لا تسافروا إلى العراق بسبب مخاطر الإرهاب والاختطاف والنزاع المسلح والاضطرابات المدنية، ومحدودية قدرة الحكومة الأمريكية على تقديم خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في العراق. لا تسافروا إلى العراق لأي سبب من الأسباب. غادروا الآن إذا كنتم هناك».

وأشارت إلى أن «إيران والجماعات المسلحة الموالية لها تشكل تهديدًا خطيراً للأمن العام في العراق»، منوهة إلى وقوع هجمات ضد مواطنين أمريكيين ومصالح أمريكية وبنية تحتية حيوية.

وذكرت أن الجماعات المسلحة هاجمت منشآت دبلوماسية أمريكية وشركات أمريكية وبنى تحتية للطاقة تشغلها الولايات المتحدة، وهددت بالاستمرار في استهدافها.

ولفتت إلى أن «تلك الجماعات هاجمت فنادق يرتادها الأجانب ومنشآت أخرى لها صلات بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق».

وأضافت: «يواجه المواطنون الأمريكيون خطر الاختطاف، وقد تم استهداف أفراد أمريكيين بشكل محدد. قد تعيق الميليشيات الموالية لإيران قدرة السلطات العراقية على الاستجابة بفعالية في حالات الطوارئ».