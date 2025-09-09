 رئيس وزراء قطر: إسرائيل استخدمت أسلحة لم تكشفها الدفاعات الجوية - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 11:50 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

رئيس وزراء قطر: إسرائيل استخدمت أسلحة لم تكشفها الدفاعات الجوية

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 11:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 11:13 م

أجاب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، عن سبب عدم تصدي الدفاعات الجوية القطرية للصواريخ الإسرائيلية المستخدمة في الهجوم على وفد حركة حماس.

وقال في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية تعاملت مع موجة الصواريخ الإيرانية في يونيو الماضي «بشكل دقيق» ولم تقع أضرار.

وأضاف: «للأسف العدو الإسرائيلي استخدم أسلحة لم يكشفها الرادار، والهجوم كان عملية غادرة بنسبة 100%، لم نعلم بها إلا وقت حدوثها».

وعلق على التصريحات الأمريكية بشأن إخطار الدوحة بالهجوم الإسرائيلي، قائلًا إن قطر تلقت رسالة أمريكية بعد وقوع الهجوم بـ10 دقائق.

وشدد على أن كل التصريحات المتداولة على لسان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبارة عن شائعات وأكاذيب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك