 رئيس وزراء قطر يستنكر هجوم إسرائيل الغادر: هل هذه رسالة أن نتنياهو سيعيد تشكيل الخليج أيضا!
الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 11:50 م القاهرة
محمد بن عبدالرحمن بن جاسم
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 11:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 11:04 م

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يمارس «إرهاب دولة»، في ظل المحاولات المتسمرة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأشار في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إلى أن «الهجوم الإسرائيلي الغادر يبعث برسالة واضحة للمنطقة ككل، أن هناك لاعبًا مارقًا في تلك المنطقة، وعربدة سياسية مستمرة، وانتهاكًا لسيادة الدول».

وأضاف: «نتنياهو صرح أنه سيعيد تشكيل الشرق الأوسط، هل هذه رسالة أنه سيعيد تشكيل الخليج أيضا؟!».

وشدد على أن «اللحظة مفصلية وتتطلب ردًا من المنطقة بالكامل على مثل هذه التصرفات الإجرامية، والتي لا تعكس سوى همجية نتنياهو».

ولفت إلى أن «نتنياهو يقود المنطقة إلى مستوى - للأسف - لا يمكن إصلاحه، أو العمل وفق النظم والأطر والقوانين الدولية، التي ضرب بها عرض الحائط».

