ترامب يأسف لعدم قدرته على الترشح لولاية رئاسية ثالثة

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بعدم قدرته على الترشح لولاية رئاسية ثالثة، قائلًا: "إنه أمر مؤسف للغاية".

وأشار ترامب إلى أن ذلك نتيجة مؤسفة للحظر الدستوري الذي كان يفكر في انتهاكه على مدار شهور، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى كوريا الجنوبية، إنه "من المؤسف للغاية" أنه ليس بإمكانه الترشح لانتخابات عام 2028.

وأوضح ترامب: "لدينا أفضل اقتصاد على الإطلاق، وشعبيتي في أعلى مستوياتها على الإطلاق في استطلاعات الرأي. وكما تعلمون، بناء على ما أقرأه، أعتقد أنه ليس مسموحا لي الترشح. لذا، سنرى ماذا سيحدث".

وجاءت تصريحات ترامب بعدما قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أمس الثلاثاء، إنه لا يوجد مجال لتعديل القيد الدستوري المتعلق بفترتين رئاسيتين، حيث قال جونسون: "لا أرى سبيلًا لتعديل الدستور – لا مجال لذلك".

لكن جونسون أثنى أيضًا على قبعة ترامب التي تحمل شعار "ترامب 2028"، التي يحب الرئيس الأمريكي ارتدائها وعرضها في المكتب البيضاوي، مشيرا إلى أنه لا يزال من الممتع التفكير في المسألة، على حد تعبيره.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، مزح مرارًا وتكرارًا بشأن عدم مغادرته منصبه مطلقًا. وعلى مدار عدة أشهر، ناقش ترامب مسألة تولي ولاية ثالثة، متأرجحا ما بين المزاح لإثارة منتقديه والإشارة إلى أن ذلك سيكون أحد عدة طرق لاختبار حدود سلطته الدستورية.

وحتى عندما وجه لترامب، يوم السبت، سؤالا بشأن تولي فترة رئاسية أخرى، قال: "سأود ذلك".

وقد طرح حلفاء ترامب إمكانية العثور على ثغرة قانونية، مثل السيناريو الذي يترشح فيه ترامب لمنصب نائب الرئيس ويصعد إلى الرئاسة بمجرد انتخابه.

وقال ترامب، يوم الاثنين، إنه رغم أنه سيكون من القانوني فعل ذلك بالنسبة له، إلا أنه لا يريد الأمر، موضحا: "سأستبعد ذلك. أعتقد أن الناس لن يعجبهم هذا".

وأوضح ترامب أن الحزب الجمهوري لديه مرشحين رائعين آخرين، وطرح فكرة ترشح نائبه جي دي فانس، ووزير خارجيته ماركو روبيو على بطاقة واحدة.