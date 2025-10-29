جيش الاحتلال يعلن العودة إلى وقف النار في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، العودة إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن الهجمات على غزة ستتوقف في وقت لاحق، على أن يستأنف وقف إطلاق النار في القطاع.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن الضربات الإسرائيلية العنيفة ستتوقف "الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأوضح مصدر إسرائيلي أن "الهجمات في غزة تقترب من نهايتها"، مشيرا إلى "ضرب جميع الأهداف المدرجة في القائمة".

واستأنفت إسرائيل ضرباتها على أنحاء عدة في القطاع مساء الثلاثاء، بعدما اتهمت حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، الأربعاء، باستشهاد 90 شخصا من بينهم 24 طفلا وجرح العشرات، منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، لا سيما استهداف مدينتي غزة وخان يونس.

وأمس الثلاثاء، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بتنفيذ ضربات، كما اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حماس بمهاجمة قواته، متوعدا إياها بدفع "ثمن باهظ".

وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي في هجوم على قوات متمركزة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد ظهر الثلاثاء.