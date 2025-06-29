 روبيو ينتقد دعوة صحيفة إيرانية لإعدام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: غير مقبولة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روبيو ينتقد دعوة صحيفة إيرانية لإعدام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: غير مقبولة

برلين - (د ب ا)
نشر في: الأحد 29 يونيو 2025 - 1:03 م | آخر تحديث: الأحد 29 يونيو 2025 - 1:03 م

وصف وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو دعوة صحيفة إيرانية لإعدام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بـ"غير المقبولة".

وكتب في منشور عبر منصة "إكس" أمس السبت، "الدعوات بإلقاء القبض على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية جروسي وإعدامه في إيران غير مقبولة، ويجب إدانتها. نحن ندعم جهود التحقق والمراقبة للوكالة في إيران".

وأشاد بجروسي والوكالة الدولية لتفانيهما واحترافيتهما، ودعا إيران لتوفير السلامة والأمن لأفراد الوكالة.

وكانت صحيفة كيهان ومقرها طهران قد اتهمت جروسي بالتجسس لصالح إسرائيل.

وترى السلطات الإيرانية أن تقريرا حديثا للوكالة كان أحد أسباب الهجمات الجوية الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت البرنامج النووي لطهران والجيش في الحرب التي استمرت 12 يوما مطلع هذا الشهر.

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