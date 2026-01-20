أرامكو السعودية: حققنا 6 مليارات دولار نصفها ناتج عن الذكاء الاصطناعي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف رئيس شركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، الثلاثاء، أن الشركة حققت 6 مليارات دولار عائدات في عامين نصفها ناتج عن الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الناصر في المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" السويسرية، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية" الرسمية.

وقال الناصر: "خلال عامي 2023 و2024 قفزت القيمة التقنية المحققة في أرامكو إلى نحو 6 مليارات دولار".

وأضاف أن "الذكاء الاصطناعي أسهم بأكثر من 50 بالمئة من إجمالي القيمة التقنية المحققة خلال العامين الماضيين".

واستثمرت شركة "أرامكو" في تدريب أكثر من 6 آلاف موهبة متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحسب ما ذكر الناصر.

ولفت الناصر إلى أن "الذكاء الاصطناعي أسهم في رفع إنتاجية بعض الآبار بنسب تتراوح بين 30 و40 بالمئة"

وأكد أن "تقنيات الذكاء الاصطناعي عززت موثوقية الأنابيب وقلّصت إخفاقات التآكل التشغيلية".

وأشار الناصر إلى أن الشركة "حافظت على جودة بياناتها التي تستخدمها في الذكاء الاصطناعي على مدى 90 عاما لتحقيق مخرجات دقيقة".

وتستضيف مدينة دافوس السويسرية أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري، بمشاركة دولية واسعة.