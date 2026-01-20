الدولية للطاقة الذرية: عملية عسكرية تقطع التيار الكهربائي عن محطة تشيرنوبيل النووية الأوكرانية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، انقطاع التيار الكهربائي الخارجي عن محطة تشيرنوبيل النووية المتوقفة عن العمل في أوكرانيا، بسبب عملية عسكرية.

ومن جانبه، قال رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن العديد من محطات الكهرباء الفرعية الأوكرانية، الضرورية من أجل السلامة النووية، تأثرت صباح اليوم الثلاثاء، بسبب العمليات العسكرية واسعة النطاق.

وأضاف أن محطة تشيرنوبيل، الواقعة شمال كييف بالقرب من الحدود مع بيلاروس، فقدت جميع مصادر الطاقة الخارجية. كما تأثرت خطوط الكهرباء المؤدية إلى المحطات النووية الأخرى.

وأفاد جروسي بأن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتابع التطورات عن كثب، لتقييم تأثيرها على السلامة النووية".

جدير بالذكر أن محطة تشيرنوبيل ولا تزال شديدة الإشعاع بعد وقوع حادث نووي كارثي في عام 1986. وهي تحتاج إلى طاقة خارجية من أجل مواصلة عملياتها وتأمين نفاياتها النووية.