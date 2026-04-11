صحة غزة تعلن توقف أحد المولدات الرئيسية في مجمع ناصر الطبي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إيقاف أحد المولدات الرئيسية في مجمع ناصر الطبي، أحد أكبر المرافق الطبية في قطاع غزة، نتيجة عدم توفر الزيوت اللازمة للتشغيل.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم السبت، إن «الفرق الفنية بدأت في الاعتماد على تشغيل المولدات الأقل قدرة، لتزويد الأقسام الحيوية بالكهرباء ضمن ساعات عمل معينة».

ونوهت أن «الاجراءات البديلة ليست حلًا للمشكلة، بل تزيد من تعقيدات الحالة وظروف تقديم الرعاية الطبية للمرضى والجرحى».

وأضافت: «مرور المزيد من الوقت دون تدخل عاجل من الجهات المعنية يُقربنا أكثر من اللحظات التي لن يُكتب للإجراءات البديلة النجاح، مع تفاقم أزمة نقص الزيوت وقطع الغيار».

وتتفاقم أزمة نقص الزيوت الصناعية وقطع الغيار في قطاع غزة، وسط تحذيرات متصاعدة من دخول القطاعات الحيوية مرحلة الانهيار، في ظل استمرار القيود على إدخال هذه المستلزمات الأساسية، والتي تُعد عصب التشغيل في مجالات الصناعة والطاقة والنقل.

وحذر أصحاب المولدات في قطاع غزة من انهيار وشيك في الخدمات الأساسية، داعين إلى تدخل دولي عاجل لإدخال الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لاستمرار العمل.

وتعكس هذه التحذيرات حجم الأزمة، خاصة أن المولدات الكهربائية تمثل البديل الرئيسي للكهرباء في القطاع، ما يجعل أي خلل في تشغيلها تهديدًا مباشرًا للحياة اليومية.

ويهدد نقص الزيوت وقطع غيار المولدات بتوقف مصادر الطاقة البديلة، خاصة في المستشفيات والمراكز الطبية، ما ينذر بتداعيات خطيرة على حياة المرضى.