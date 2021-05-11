قال مكتب الإحصاء الصيني اليوم الثلاثاء في بكين إن عدد سكان الصين زاد بنسبة 38ر5 % في السنوات العشر الماضية ليصل إلى 41ر1 مليار شخص.

ومع ذلك، فقد تباطأ معدل النمو السكاني، حيث تظهر البيانات شيخوخة السكان وعدم الرغبة في إنجاب المزيد من الأطفال.

وتستند الأرقام الجديدة إلى أول تعداد منذ عشر سنوات، تم إجراؤه في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.

وذهب حوالي سبعة ملايين شخص من موظفي التعداد من بيت إلى بيت أو أجروا مقابلات عبر الهاتف أو الإنترنت.

ورفض مكتب الإحصاء التقارير التي تفيد بأن عدد السكان قد تقلص بالفعل في العام الماضي.

لكن وفقا لوسائل الإعلام الحكومية، يتوقع الخبراء انخفاضا في تعداد السكان العام الجاري أو المقبل على أبعد تقدير.

كما أعرب خبراء مستقلون عن شكوكهم بشأن الأرقام الرسمية التي زعموا أنها مرتفعة للغاية.