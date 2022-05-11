كندا وألمانيا تتفقان على تعزيز عزلة روسيا اقتصاديًا

اتفقت كندا وألمانيا على تعزيز العزلة الاقتصادية لروسيا، مع تأكيد الحفاظ على التوافق والتنسيق الوثيقين لمواصلة دعم أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان مشترك نشرته الخدمة الصحفية للحكومة الكندية عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الأربعاء/؛ عقب مكالمة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والمستشار الألماني أولاف شولتز.

وأعرب الأطراف عن قلقهما إزاء التداعيات العالمية واسعة النطاق للتدخل الروسي، بما في ذلك آثارها على الطاقة والأمن الغذائي، مثمنان على شجاعة الشعب الأوكراني التي لا تتزعزع في مواجهة التدخل الروسي، ودعمهما القوي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحكومته، والالتزام بمواصلة الدعم الاقتصادي والأمني ​​والإنساني لأوكرانيا.