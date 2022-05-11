النمسا تسجل 4022 إصابة جديدة بكورونا و22 وفاة

سجلت النمسا 4022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و22 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و189 ألفا و700، والوفيات إلى 18 ألفا و271 .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 18 مليونا 303 آلاف و496 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.