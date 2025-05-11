سوبر هاتريك سورلوث يقود أتلتيكو مدريد للفوز أمام ريال سوسيداد

حقق أتلتيكو مدريد فوزا عريضا على ضيفه ريال سوسيداد برباعية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو، مساء السبت ضمن الجولة 35 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

خطف الدولي النرويجي ألكسندر سورلوث الأنظار من الجميع بعد أن تكفل بمفرده بتسجيل الأهداف الأربعة (سوبر هاتريك) في الدقائق 7 و10 و11 و30.

واقتحم صاحب الـ 29 عاما قائمة هدافي (الليجا) بعد أن ارتقي للمركز الرابع، بفارق هدف خلف الكرواتي أنتي بوديمير، مهاجم أوساسونا، و6 عن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، و7 عن البولندي المتصدر روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة.

ورفع الفوز رصيد أتلتيكو مدريد إلى 70 نقطة يحسم بها إكلينيكيا المركز الثالث بشكل مبدئي.

بينما واصل الفريق ريال سوسيداد مسلسل نزيف النقاط للجولة الخامسة تواليًا، عبر 3 هزائم وتعادلين، ليتوقف رصيده عند 43 نقطة يحتل بها المركز الـ 12.