جوتيريش: الوضع في قطاع غزة كارثة من صنع الإنسان

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثة من صنع الإنسان"، بعد أن أعلنت هيئة دولية للأمن الغذائي بشكل رسمي مجاعة في جزء من القطاع الساحلي للمرة الأولى.

وفي تقرير صدر اليوم الجمعة، ذكرت هيئة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إنه لديها "أدلة معقولة على حدوث مجاعة في محافظة غزة وهي منطقة إدارية تضم مدينة غزة منذ 15 أغسطس".

وفي رده على إعلان المنظمة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس، وصف جوتيريش الظروف في غزة بأنها "جحيم حي"

وشدد على أن الوضع "ليس لغزا" لكنه "كارثة من صنع الإنسان واتهام أخلاقي وفشل للإنسانية نفسها".

وقال جوتيريش إن إسرائيل بوصفها القوة المحتلة عليها التزامات بموجب القانون الدولي بضمان الإمدادات الغذائية والطبية.

وأضاف "لا يمكن أن نسمح باستمرار هذا الوضع بدون عقاب".

يأتي إعلان المنظمة فيما تتقدم قوات الاحتلال في مدينة غزة كجزء من عدوان جديد للسيطرة على أكبر مدينة في القطاع.