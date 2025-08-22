صرح صباح النعماني الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الجمعة، بأن الحكومة العراقية لن تدخر جهداً في درء الفتنة وتعزيز السلم المجتمعي، وترسيخ الاستقرار في محافظة السليمانية /350كم شمالي بغداد/.

وقال النعماني في بيان صحفي "بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت في محافظة السليمانية تؤكد الحكومة الإتحادية على ضرورة التزام الجهات المختصة بإتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفقاً لأحكام الدستور، وبما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون" .

وذكر أن الحكومة العراقية "إذ تُشدد على أهمية أن تنفذ هذه الإجراءات بحيادية تامة وشفافية كاملة، بعيداً عن أي مظاهر مسلحة أو محاولات لترهيب المواطنين فإنها تؤكد أن إنفاذ القانون يجب أن يتم بما يضمن صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه".

كما أكد أن الحكومة الإتحادية من خلال مؤسساتها الدستورية والأمنية، أن الحفاظ على أمن المواطنين في الإقليم وفي عموم محافظات العراق هو واجب وطني وأخلاقي وأنها لن تدخر جهداً في درء الفتنة، وتعزيز السلم المجتمعي، وترسيخ الاستقرار.

وقال النعماني" إن مصلحة محافظة السليمانية، وأمن وسلامة أهلها، وأمن الإقليم والعراق عموماً، تبقى فوق جميع الإعتبارات" .

ومنذ الليلة الماضية تشهد مدينة السليمانية ثاني كبرى مدن إقليم كردستان العراق إضطرابات أمنية وإشتباكات مسلحة أوقعت قتلى وإصابات