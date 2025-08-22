البرغوثي: استمرار تقاعس المجتمع الدولي سيجعل مجاعة غزة علامة عار على التاريخ

حذّر مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، من تفاقم المجاعة الكارثية في قطاع غزة، مؤكدًا أن تقارير منظمات الأمم المتحدة أثبتت بشكل قاطع وقوع مجاعة خطيرة تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين.

وقال البرغوثي، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن نحو نصف مليون إنسان في القطاع يواجهون خطر الموت جوعًا، في ظل ازدياد الأعداد يوميًا نتيجة استمرار الحصار الخانق وعمليات التجويع التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن حرب الإبادة الجماعية"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتحمل المسئولية الأكبر عن هذه الكارثة الإنسانية، قائلاً: "لولا دعم الإدارة الأمريكية لما تجرأ نتنياهو على مواصلة ارتكاب هذه الجرائم البشعة بحق شعبنا".

وشدد البرغوثي على أن وقف المجاعة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الحرب ورفع الحصار فورًا، داعيًا إلى فرض عقوبات عاجلة على الحكومة الإسرائيلية للضغط عليها لوقف ما وصفه بالجرائم الفاشية بحق الفلسطينيين.

وأضاف أن "استمرار تقاعس المجتمع الدولي، وخاصة الحكومات الغربية، عن التدخل الفوري سيجعلها مجللة بالعار الأبدي، أمام التاريخ وأمام الإنسانية جمعاء، في مواجهة مؤامرة التطهير العرقي التي تُنفَّذ بحق شعبنا في غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، رسميا المجاعة في غزة، في أول إعلان من نوعه في الشرق الأوسط.

وأعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، توم فليتشر، اليوم الجمعة، أن المجاعة في غزة ينبغي أن "تؤرقنا جميعا"، وكان من الممكن تفاديها بالكامل لو لم تمنع الأمم المتحدة "بشكل ممنهج" من إدخال المساعدات الغذائية.