قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن زيارته إلى بيروت تأتي في إطار دعم الجامعة العربية لتوجهات الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل الأراضي وحصر السلاح بيدها.

وأضاف خلال مقابلة لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، أن قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش إعداد خطة لتنفيذ مبدأ حصرية السلاح «يتوافق بالكامل» مع قرارات القمم العربية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية سارعت إلى تأييده.

وأشار إلى أن تداعيات القرار الداخلية وما رافقه من تراشقات إعلامية وتشنجات حادة في الخطاب السياسي استدعت توجه موفد الأمين العام إلى لبنان؛ للتعبير عن تأييد الجامعة العربية لبسط سيادة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها، بالإضافة إلى التخفيف من التوتر السياسي بين بعض الفئات.

وشدد أن الجامعة العربية تجدد تأكيدها على الوقوف مع لبنان، في مطالبته المستمرة الموجهة للوسيط الأمريكي للضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها، ووقف انتهاك سيادة لبنان والاستمرار في احتلال أراضيها.

وشدد أن الاختلاف بشأن حول مبدأ حصر السلاح يكمن في «آلية التطبيق وليس الأهداف»، قائلا إنه لمس لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تفهما ودعما لمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة؛ ولكن مع بعض الملاحظات التنفيذية والزمنية التي تتعلق تعقيدات الواقع العملي اللبناني.

ودعا الدول العربية وغير العربية الراغبة إلى الإسراع في تقديم دعم حقيقي للجيش اللبناني، مرحبا بدعوة لبنان للمشاركة في أي مؤتمر إقليمي أو دولي يُعقد لهذا الغرض وصناعة زخم يفضي إلى تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.

وأشار إلى إجماع القيادة اللبنانية على رفض لغة التحريض الطائفي والتهديد بالحرب الأهلية والدعوة إلى خفض النبرة والعودة إلى سقف السجال السياسي الطبيعي، محذرا بدوره من أن هذا الأمر «قد يدخل بلبنان في منزلقات لا يرغب أحد أن يقع فيها».