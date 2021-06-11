موستوفوي يغيب عن المنتخب الروسي في يورو 2020

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أعلن المنتخب الروسي لكرة القدم اليوم الجمعة أنه سيفتقد جهود لاعب خط الوسط أندري موستوفوي في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المنتخب عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن رومان يفجينيف سيحل مكان موستوفوي /23 عاما/ لاعب زينيت سان بطرسبرج الروسي، بعد أن أظهرت الفحوص إصابة الأخير بعدوى كورونا.

ويستهل المنتخب الروسي مشواره في البطولة الأوروبية بمواجهة نظيره البلجيكي في سان بطرسبرج غدا السبت.

ولا تزال جائحة كورونا، التي تسببت في تأجيل يورو 2020 من العام الماضي إلى العام الجاري، تفرض حالة ارتباك، وقد أظهرت الفحوص إصابة لاعبين اثنين بالمنتخب السويدي وكذلك سيرخيو بوسكيتس قائد المنتخب الإسباني بالفيروس.