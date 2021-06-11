إنشاء 1270 بئرا سعة 100 متر مكعب و277 سدا لحصد مياه الأمطار في مطروح

قال اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، إنه تم الانتهاء من من إنشاء ١٢٧٠ بئرا سعة البئر ١٠٠م٣ وعدد ٢٧٧ سدا لحجز وحصد مياه ولأول مرة صيانة ٣٥ بئر روماني وعدد ٢٦٣ بئر تحليل صرف صحي.

وأكد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي،إنه تم الإنتهاء، من اكبر ميزانيه لمكافحة التصحر فى تاريخ مطروح ٢٠٢٠ / ٢٠٢١م،بإجمالي ٢٤مليون ومائة و واحد وثلاثون ألف جنيه.

وأكد أن الجهاز المركزى، قام بدعم جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بثانى المعدات الثقيله الكبيره؛ تمهيدا لاستكمال مجموعة معدات الاعمال الترابيه الحديثة، استعدادا لانطلاق أعمال مكافحة التصحر بفكر جديد واستعدادا للعمل بموازنة العام المالى الجديد 2021/2022 فى مشروعات التنميه المتكامله الجديدة بالصحراء الغربية.