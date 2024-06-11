حزب الله يعرض مشاهد من عمليتين له ضد الجيش الإسرائيلي

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عمليتين نفذهما في وقت سابق ضد الجيش الإسرائيلي، استهدف فيهما الأجهزة التجسسية المستحدثة بثكنة راميم العسكرية ومبنى يستخدمه الجنود بمستوطنة شتولا.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية الأجهزة التجسسية المستحدثة في ثكنة راميم التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية".

وأبانت اللقطات لحظة إطلاق صاروخين، ولحظة وصولهما إلى الأهداف وإصابتها.

كما نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يوثق "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولا شمال فلسطين المحتلة"، حيث أظهرت اللقطات لحظة إطلاق صاروخ وإصابته للمبنى بشكل مباشر.

ومؤخرا، جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تأكيده على ضرورة حرب شاملة ضد "حزب الله"، مشددا على أن "علينا دخول لبنان وتدمير حزب الله ونحن قادرون على ذلك".

كما أعلن قائد المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي الجنرال أوري غوردين أن قواته أكملت الأسبوع الماضي الاستعداد العام للهجوم في الشمال، مشددا على "أننا مستعدون وجاهزون".

في حين ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن حكومة الحرب تخشى حربا شاملة مع "حزب الله"، وذلك على خلاف ما وصفته بـ"هراء النصر المطلق"، في إشارة إلى مزاعم بعض المسؤولين الإسرائيليين.

هذا ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته النوعية ضد إسرائيل، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة"، مؤكدا أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على غزة".

وعلى لسان قادته، يحذر "حزب الله" الجيش الإسرائيلي من أنه مستعد لأي توسيع في الحرب إذا أقدمت إسرائيل عليه.