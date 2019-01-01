هادي يوقف مسؤولا كبيرا بوزارة الدفاع اليمنية ويحيله للتحقيق

أمر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الخميس بتوقيف مسؤول عسكري كبير في وزارة الدفاع وإحالته للتحقيق بعد انتقاده للتحالف العربي.

ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية ، عن مصدر مسؤول بالوزارة ، قوله إن الرئيس هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه بتوقيف اللواء محسن خصروف من عمله كمدير لدائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، وإحالته للتحقيق نتيجة مخالفاته لضوابط المهنة وللوائح والقوانين العسكرية المنظمة.

وأكد المصدر المسؤول على ضرورة تحلي القادة والمسؤولين العسكريين بالمسؤولية الذاتية في هذا الظرف الحرج الذي يعيشه اليمن، وأن يكونوا أكثر تقيداً باللوائح وأكثر انضباطاً ونزاهة وتميزاً وتركيزاً على القيام باختصاصاتهم.

وقال إن القيادة السياسية والعسكرية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل المخالفين، بما من شأنه التأسيس لبناء جيش منضبط قوي صادق يدافع عن حرية اليمنيين وكرامتهم.

وعبر المصدر عن بالغ شكره لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وما قدموه من دعم مستمر للشرعية شمل مختلف المجالات وحقق انتصارات عظيمة في ربوع اليمن.

وأشار إلى أن "هذه الوقفة الأخوية الصادقة لن ينساها اليمنيون وستظل وسام شرف في تاريخ الأمة العربية في معركتها المصيرية ضد المشروع الإيراني الفارسي التخريبي".

وكان اللواء خصروف وجه يوم أمس انتقادات حادة للتحالف العربي ، متهما التحالف بإهمال الجيش الوطني اليمني وعدم دعمه بالأسلحة الثقيلة، وهو الأمر الذي أدى لتوقيفه.