عرضت فضائية "يورو نيوز"، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد حرائق اندلعت في جزيرة صقلية، في الوقت الذي تعرضت فيه مناطق أخرى من البلاد إلى عواصف رعدية.

ووفقًا ليورو نيوز، فإن خفر السواحل الإيطالي قد أصدر لقطات للهاتف المحمول لما قال إنه إخلاء لشاطئ بالقرب من كاتانيا بينما اشتعلت النيران في موقع قريب من الشاطئ، حيث قالت السلطات المحلية إن الرياح القوية أعاقت عمليات الإطفاء، لكنها أكدت أن "الوضع هو تحت السيطرة".

وكان أصيب 18 شخصاً الليلة الماضية جرّاء العواصف الرعدية وأمطار البرد التي ضرب ساحل البحر الأدرياتيكي شمال شرق إيطاليا، نتيجة تداخل تيارين هوائيين؛ أحدهما حار والآخر بارد.

