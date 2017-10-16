جامعة بني سويف: منع الطالب المشتبه في إصابته بكورونا من دخول الجامعة

أعلنت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات الأخيرة التي ستنطلق اليوم السبت، في عدد من الكليات.

ووضعت الجامعة شروط للطلاب داخل الجامعة واللجان وهي:

"على الطالب الحضور إلى الحرم الجامعي قبل الامتحان بساعة ونصف "لقياس درجة الحرارة عند بوابة الدخول الرئيسية ومدخل الكلية"، ومع ذلك يجوز أن يسمح رئيس لجنة الامتحانات للطالب المتأخر بحضور الامتحان إذا لم يمر على بدايته أكثر من ربع ساعة على ألا يعوض عن زمن التأخير.

و يتم منع الطالب الذي تظهر عليه أي أعراض برد من دخول الجامعة من البوابة الرئيسية، ويعتبر غيابه بعذر مقبول، وتعد الإدارة الطبية تقرير بذلك.

كما يتم التنبيه على الالتزام بارتداء الكمامة، وغير مسموح بالدخول إلى الجامعة بدون ارتدائها، وعدم التواجد بالطرقات والتزام الطلاب بالتواجد داخل لجان الامتحانات ومنع التجمع.

فيما يتم الالتزام بإحضار الأدوات الكتابية والشخصية "مثل قلم ، مسطرة، زجاجة مياه، مناديل"، ومنع تداول وتلامس الأدوات الشخصية بين الطلاب داخل اللجنة مع الالتزام بأساليب التحكم في العدوى.

كما أنه لا يسمح للطالب بمغادرة قاعة الامتحان إلابعد مضي نصف زمن الامتحان على الأقل.

كما لا يسمح للطالب بدخول مكان الامتحان بعد الخروج منه إلا إذا كان الخروج لأسباب اضطرارية، وكان طيلة فترة وجوده خارج مكان الامتحان تحت إشراف من قبل أحد أعضاء لجنة الامتحان.

ويلزم جميع الطلاب الحاضرين لأداء الامتحانات بالتوقيع على حضورهم الامتحان في كشف حضور كل مقرر على حدة وفق النموذج المعد لذلك باستخدام القلم الخاص بكل طالب، والتوقيع بالإنصراف بعد تسليم للملاحظ أوراق الإجابة.

ولا يحق للطالب دخول قاعات الامتحان بدون إحضار البطاقة الجامعية الجديدة لكل سنة لإثبات شخصيته، ويفضل وجود (بطاقة الرقم القومي/ جواز سفر، أو رخصة قيادة ...إلخ).

وكل طالب ارتكب غشا في الامتحان أو الشروع فيه، ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من يفوضه من قاعة الامتحان، ومن ثم إلغاء امتحان الطالب في المقرر الذي غش فيه، أو حاول الغش فيه.

وسوف تعلن العقوبة وبدون اسم الطالب في كشف النتائج (محروم بسبب الغش)، وذلك في المقررات التي تقرر حرمانه منها، على أن يعلن اسمه وحالة الغش التي ضبط فيها والعقوبة المقررة عليه في لوحة إعلانات الكلية.

كما أنه يمنع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجنة نهائيًا حتى لو كان مغلقة، ومن يضبط بالموبايل حتى لو كان مغلقا، يعتبر في حالة غش، ويتخذ حياله الإجراءات القانونية.

وينتفي وجود أي مذكرات أو كتب تتعلق بالمادة أو مواد الفصل الدراسي مع الطالب داخل اللجنة إلا بتصريح وتعليمات من أستاذ المادة.

وعلى الطلاب الذين يرغبون في تقديم أعذار اجتماعية أو إيقاف قيد أن يتقدموا قبل بدء الامتحان بأسبوع على الأقل.

أما الحالات المرضية الطارئة فيتم دراسة كل حالة على حدة، ويتم إرسال المستندات الدالة على ذلك للإدارة الطبية البيان الموافقة من عدمه، بعد الكشف على الطالب إن أمكن.

ويتقدم الطالب الذي لا يرغب في أداء الامتحان نظرًا للظروف الراهنة، بطلب اعتذار عن أداء الامتحانات المقررة كلها في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019 / 2020 لوكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب قبل موعد الامتحانات.