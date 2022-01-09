بالميراس يواصل نزيف النقاط في الدوري البرازيلي

واصل بالميراس إهدار النقاط في الدوري البرازيلي لكرة القدم وتعادل مع فورتاليزا سلبيا مساء الأحد ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من المسابقة.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها، تعادل أتلتيكو مينيرو مع ساو باولو سلبيا وتغلب سانتوس على أتلتيكو جويانيينسي 1 / صفر وكويابا على بوتافوجو 2 / صفر.

وكان التعادل هو الثاني مقابل هزيمة خلال آخر ثلاث مباريات لبالمميراس، وقد رفع الفريق رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام كورينثيانز، كما رفع فورتاليزا رصيده إلى 11 نقطة فيي المركز العشرين الأخير.

كذلك تعادل أتلتيكو مينيرو مع ساو باولو سلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث مقابل 20 نقطة لساو باولو في المركز الحادي عشر.

وتغلب سانتوس على أتلتيكو جويانيينسي بهدف وحيد سجله لوكاس باربوسا في الدقيقة 76 ليرتفع رصيد سانتوس إلى 22 نقطة في المركز السابع ويتجمد رصيد جويانيينسي عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

كذلك تغلب كويابا على بوتافوجو بهدفين نظيفيتن سجلهما أليسوون باتيستا وأندري لويس في الدقيقتين 22 و90 .

وارتفع رصيد كويابا إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد بوتافوجو عند 21 نقطة في المركز العاشر.