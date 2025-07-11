روسيا تغلق قنصلية بولندا العامة في كالينينجراد

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية في موسكو أنه يتعين على بولندا إغلاق قنصليتها العامة في جيب كالينينجراد الروسي المطل على بحر البلطيق المجاور.

وجاء ذلك ردا من جانب روسيا على قرار بولندا إغلاق القنصلية العامة الروسية في مدينة كراكوف بجنوبي البلاد.

واتخذت وارسو هذه الخطوة في مايو آيار الماضي بعد توجيه أصابع الاتهام لأجهزة الاستخبارات الروسية بالمسئولية عن حريق كبير اندلع في مركز تجاري.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه يجب على البعثة الدبلوماسية البولندية في كالينينجراد أن تنهي أعمالها بحلول 29 أغسطس.

وكانت بولندا قد أمرت بإغلاق البعثة الدبلوماسية الروسية في كراكوف بحلول 30 يونيو. ومن جانبها، اتهمت روسيا بولندا بارتكاب "أعمال عدائية" وباختلاق ذريعة لوقف عمل البعثة الروسية.