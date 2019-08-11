تونس: رفض أكثر من 60 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية حتى الآن

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، السبت، رفض أكثر من 60 ملفًا لمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر.

وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن العدد قابل للارتفاع، وذلك لعدم توفر العدد الكافي من التزكيات.

وقال عضو هيئة الانتخابات، أنيس الجربوعي، في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية المحلية: إن الإعلان عن القائمة المقبولة أوليًا سيكون، يوم الـ14 من أغسطس الجاري، على أن يتم يوم الـ31 من نفس الشهر لإعلان عن القائمة النهائية.

وقبلت هيئة الانتخابات التونسية، حتى أمس الجمعة، 97 ملفًا لمرشحين للانتخابات الرئاسية، منهم 80 مرشحًا مستقلًا، وذلك بعد أسبوع من فتح باب قبول الترشح للاستحقاق الرئاسي.

ويعد الرقم غير مسبوق في تاريخ تونس التي بدأت انتقالا ديمقراطيا منذ 2011 لكنه من المتوقع ان ينخفض بعد أن تبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ملفات المترشحين.