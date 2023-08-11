حزب القانون والعدالة في بولندا يصعد لهجته المناهضة لألمانيا في بدء حملته الانتخابية

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صعد حزب "القانون والعدالة" الحاكم المحافظ في بولندا من لهجته المناهضة لألمانيا، في بداية حملته الانتخابية.

وأعلنت الحكومة، اليوم الجمعة، أن البولنديين سيحسمون 4 أسئلة في استفتاء، إلى جانب التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي.

وقال زعيم حزب القانون والعدالة، ونائب رئيس الوزراء، ياروسلاف كاتشينسكي، في مقطع فيديو، صدر اليوم الجمعة "ستكون أول تلك الأسئلة، هل تؤيدون بيع شركات مملوكة للدولة؟".

ومضى قائلا "يريد الألمان زرع دونالد تاسك في بولندا لخصخصة وبيع أصول بولندية".

وتاسك، الذي كان رئيس وزراء بولندا ورئيس المجلس الأوروبي، هو الآن زعيم أكبر حزب معارض وهو "المنبر المدني المحافظ الليبرالي".

وكثيرا ما اتهم حزب "القانون والعدالة" تاسك بالعمل، نيابة عن المصالح الألمانية.

كانت وارسو أعلنت في بادئ الأمر أنه سيتم السماح للشعب البولندي بالتصويت على سياسة الهجرة الأوروبية، في الاستفتاء الموازي للانتخابات.

ويعتزم الحزب الإعلان عن الأسئلة المتبقية للاستفتاء في الأيام المقبلة.