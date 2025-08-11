يبدأ وزير الطاقة السوري محمد البشير، غدا الثلاثاء، زيارة إلى بغداد لبحث ملفي النفط والمياه بين العراق وسوريا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن القائم بالأعمال العراقي بدمشق ياسين شريف الحجيمي، قوله، "إن وزير الطاقة السوري محمد البشير سيقوم بزيارة إلى بغداد يوم غد الثلاثاء بدعوة رسمية من نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبدالغني لغرض وضع تفاهمات لنقل النفط الخام من العراق عبر الأراضي السورية الى البحر المتوسط عبر ميناء بانياس السوري".

كما سيلتقي الوزير السوري خلال زيارته وزير الموارد المائية عون ذياب لغرض وضع خطة وتفاهمات حول موضوع شح المياه وانخفاض عدد الإطلاقات المائية في نهر الفرات ونزولها من 500 الى 300 متر مكعب بالثانية الواحدة".

ويسعى العراق إلى توسيع منافذ تصدير النفط الخام عبر الأراضي السورية وإعادة تاهيل خط الأنابيب الممتد عبر الأراضي السورية المعطل منذ ثمانينات القرن الماضي ليتمكن من نقل نحو 900 ألف برميل يوميا وأيضا العمل لإنشاء خط جديد موازي للخط الأول بطاقة مليون و250 ألف برميل يوميا.