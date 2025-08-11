سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علّق الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على استشهاد المراسلين أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلي قناة الجزيرة، والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل.

وذكر في تصريحات عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن ما حدث يمثل "جريمة جديدة بحق الصحافة".

وأضاف البلشي: "الإبادة مستمرة.. واستهداف ناقلي الحقيقة مستمر.. والعجز مستمر".

شنَّ جيش الاحتلال، قصفًا أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأفاد مجمع الشفاء الطبي بغزة، استشهاد الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف إسرائيلي على خيمتهما، حسبما نقلت قناة الجزيرة.

وأفادت قناة الجزيرة بأن القصف الإسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي.

وكان جيش الاحتلال قد شن حملة تحريض واسعة النطاق على الصحفيين في غزة، وتحديدًا أنس الشريف، علمًا بأن عشرات الصحفيين استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.