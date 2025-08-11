هنرييت تتحول إلى إعصار بالمحيط الهادئ ولا يتوقع أن يهدد اليابسة

أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي بأن العاصفة الإستوائية هنرييت اشتدت لتتحول إلى إعصار يوم الأحد في المحيط الهادئ ومن المتوقع أن تزداد قوته، لكنه لا يشكل تهديدا على اليابسة.

وقال المركز ومقره ميامي إن العاصفة كانت تقع على بعد حوالي 445 ميلا (720 كيلومترا) شمال-شمال شرق هيلو، بهاواي، مع أقصى سرعة رياح مستدامة بلغت 80 ميلا في الساعة (130 كسلومترا في الساعة).

وكانت العاصفة تتحرك في اتجاه الشمال الغربي بسرعة 17 ميلا في الساعة (28 كيلومترا في الساعة) في مسار يتوقع أن يأخذها بعيدا شمال جزر هاواي على مدى الأيام القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن تشتد العاصفة حتى يوم الاثنين قبل أن تضعف يوم الثلاثاء.