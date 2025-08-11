السعودية: المرحلة الحالية تحتم على محبي السلام الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإعلان نيوزيلندا دراستها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيدة بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت في بيان لها، اليوم الاثنين، أن المرحلة الحالية تحتم على محبي السلام الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم جهود وقف الحرب التي طال أمدها، خاصةً في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي الاثنين، أن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما قال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز إن بلاده تدرس الأمر، ولكن القرار لن يتخذ قبل سبتمبر.

وقال ألبانيزي، في مؤتمر صحافي في كانبيرا بعد اجتماع الحكومة، إن الاعتراف سيكون مرهوناً بالتزامات من السلطة الفلسطينية، وأشار إلى أنه ناقش المسألة مع زعماء اليابان، وبريطانيا، ونيوزيلندا، وإسرائيل.

واعتبر أنه «لا يمكن أن يكون هناك مستقبل لحركة حماس في الدولة الفلسطينية»، وقال إن هناك فرصة سانحة لـ«تحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني».

من جانبها، رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، في خطوة تاريخية تسهم في دعم واستعادة الحقوق الفلسطينية وممارسه الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وتجسيد دولة مستقلة متصلة الأراضي على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، صباح الاثنين، تؤكد مصر أن هذا القرار المشهود، بالإضافة الى القرارات المماثلة من دول أخرى خلال الفترة الأخيرة، يشكل خطوة محورية نحو إرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط، ويعكس الالتفاف الدولي المتصاعد حول الشعب الفلسطيني ودعمه لقضيته العادلة، ورفضه الكامل للسياسات والممارسات الإسرائيلية الغاشمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من ضمنها سياسة التجويع والتوسع في العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي تؤجج مشاعر الكراهية وتسهم في نشر التطرف وعدم الاستقرار بالمنطقة.

وتثمن مصر الحراك الدولي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة، وتشدد على أن الوقت قد حان لباقي الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بالإسراع في اتخاذ تلك الخطوة لنصره الإنسانية والعدالة.

كما تجدد مصر دعوتها للمجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهود الجادة والفعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ حل الدولتين، بما يضع حداً لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود، ويضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.