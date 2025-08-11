نائب الرئيس الفلسطيني: استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدان نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، جريمة الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت طواقم صحفية في قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد عدد منهم أثناء أداء واجبهم المهني.

وأكد الشيخ، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، داعيا المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحرية الصحافة إلى التحرك العاجل؛ لمحاسبة الاحتلال ووقف جرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

واستشهد 4 صحفيين، مساء أمس؛ جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة.

واستهدف الاحتلال، بشكل مباشر خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة؛ ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين بينهم الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلي قناة الجزيرة الإخبارية، والمصورين الصحفيين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، وسائق الطاقم، إضافة إلى إصابة الصحفي محمد صبح.

ووفق آخر إحصائية لنقابة الصحفيين الفلسطينيين في 30 يوليو الماضي، استشهد 232 صحفيا وصحفية وعاملا في المؤسسات الإعلامية، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.