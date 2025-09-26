حقيقة اقتراب فاتح تريم من تدريب الأهلي

كشفت تقارير صحفية خارجية عن حقيقة اقتراب فاتح تريم، المدير الفني الأسبق لمنتخب تركيا من تدريب النادي الأهلي، خلال الفترة القادمة.

وارتبط اسم فاتح تريم، المدير الفني السابق للشباب السعودي بتدريب النادي الأهلي، خلال الفترة القادمة، في ظل بحث إدارة محمود الخطيب عن مدير فني أجنبي جديد.

وأوضح الصحفي التركي إنيس يازيكي أن فاتح تريم رفض عرضًا لتدريب منتخب التشيك مقابل مليون يورو في الموسم الواحد، قبل حوالي أسبوعين.

وأشار إنيس يازيكي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن تريم قد رفض أيضًا عروضًا لتدريب أندية من الدوريين الأذربيجاني والقطري.

وأتم الصحفي يازيكي أن فاتح تريم قد أبلغ الأندية المهتمة بالتعاقد معه قبل عدة أيام أنه استقر على عدم العودة للتدريب خلال الفترة القادمة، حيث تلقى عرضًا لتحليل المباريات على قناة كافا تي في التركية، والتعليق عليها.

وكتب إنيس يازيكي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "توصلت قناة كافا التركية إلى اتفاق مع فاتح تريم، حيث سيكون معلقًا رياضيًا على المباريات فيها خلال الموسم الجاري".

وكان النادي الأهلي قد قرر إقالة الإسباني خوسيه ريبييرو من تدريب الفريق الأول، قبل حوالي 3 أسابيع، على إثر تراجع النتائج والمستوى في الفترة الماضية.