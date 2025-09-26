أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعهما، يوم الثلاثاء، تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، التي يمكن أن تعطي أوكرانيا القدرة على توجيه ضربات في عمق روسيا وصولا إلى موسكو.

وقال زيلينسكي، خلال مقابلة مع "أكسيوس شو"، يوم الأربعاء، إنه طلب من ترامب أنظمة أسلحة إضافية يمكنها إجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الانضمام لمفاوضات السلام – وربما حتى بدون أن تضطر أوكرانيا لاستخدامها.

ولم يحدد زيلينسكي أنظمة الأسلحة التي طلبها من ترامب خلال المقابلة، التي أجراها مع مراسل "أكسيوس"، باراك رافيد، لكنه قال إنه إذا علمت روسيا أن أوكرانيا تمتلكها، سيزداد الضغط لإجراء محادثات زيادة كبيرة.

وأكد مسئول أوكراني ومصدر مطلع على لقاء ترامب وزيلينسكي إن الأسلحة كانت توماهوك – وهي نظام صاروخي دقيق التوجيه بعيد المدى.

وأثارت أوكرانيا مسألة صواريخ توماهوك مع الولايات المتحدة عدة مرات على مدار العام الماضي، بما في ذلك قائمة عتاد طلبتها كييف قبل عدة أشهر.

وأوضح مصدر أن توماهوك كانت الأنظمة الوحيدة على القائمة التي لم يوافق ترامب على بيعها لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالنيابة عن أوكرانيا.

ولدى سؤال زيلينسكي عن الشيء الوحيد الذي يمكن لترامب فعله لمساعدة أوكرانيا على الفوز في الحرب، قال لـ"أكسيوس": "أعتقد أن الرئيس (دونالد) ترامب يعلم. أخبرته بالأمس بما نحتاج إليه، شيء واحد."

وأضاف: "بالمناسبة، نحتاج إليه، لكن هذا لا يعني أننا سنستخدمه. لأنه إذا امتلكناه، أعتقد أنه يمثل ضغطًا إضافيا على بوتين للانضمام إلى طاولة المفاوضات والتفاوض".

وألمح زيلينسكي أيضًا إلى فكرة إمكانية ربط استخدام هذا السلاح بسلوك روسيا.

وقال زيلينسكي، خلال الحوار مع "أكسيوس"، أن ترامب أخبره بأنه يجب على أوكرانيا الرد بالمثل، قائلًا: "إذا هاجموا (أنظمة) الطاقة لدينا، يدعم الرئيس ترامب أنه بإمكاننا الرد على الطاقة، مشيرا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على مخازن الأسلحة ومواقع الإنتاج.

وأشار زيلينسكي إلى أنه بإمكان أوكرانيا بالفعل الوصول إلى العمق الروسي بالطائرات بدون طيار، لكن العديد من الأهداف العسكرية تتمتع بدفاعات جوية متطورة التي يصعب اختراقها بالطائرات بدون طيار.

وأوضح زيلينسكي أن ترامب قال له: "سنعمل على المسألة"، وذلك عندما طلب منه أنظمة الأسلحة الجديدة.

قال زيلينسكي لـ"أكسيوس" إنه إذا رفض المسئولون الروس إنهاء الحرب، ينبغي لهم الانتقال إلى أقرب ملجأ للقنابل، موضحا: "سيحتاجون إليه على أي حال".