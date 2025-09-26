ترامب: أعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق بشأن غزة

الرئيس الأمريكي: أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. هذا الاتفاق سيؤدي إلى عودة الرهائن وسيُنهي الحرب



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، "أعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق بشأن غزة، وسنقوم بإطلاعكم على الأمر".

جاء ذلك في رده على أسئلة لصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض في واشنطن متوجها إلى نيويورك.

وأجاب ترامب، عن سؤال للصحفيين حول ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق يتعلق بغزة من عدمه، قائلاً: "أعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق بشأن غزة، وسنقوم بإطلاعكم على الأمر".

وتابع: "أعتقد أننا قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق. هذا الاتفاق سيؤدي إلى عودة الرهائن (الأسرى الإسرائيليون بغزة)، وسيُنهي الحرب. سيكون اتفاقاً يجلب السلام".

وأفاد الرئيس الأمريكي بأنه أوقف في السابق 7 حروب، مضيفا: "أعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق السلام الثامن".

والخميس، ذكر ترامب، في تصريح صحفي، أنه بعد محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقادة المنطقة، أصبحوا قريبين جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

كما أكد على أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة.