باكستان تطعّم 9 ملايين فتاة ضد سرطان عنق الرحم

أعلن وزير الصحة الباكستاني، اليوم الجمعة، أن بلاده نجحت في تطعيم نحو 9 ملايين فتاة مراهقة ضد الفيروس المسبب لسرطان عنق الرحم، ضمن حملة وطنية تخطت عراقيل غذّاها مشككون عبر الإنترنت.

وأوضح الوزير مصطفى كمال أن الحملة، التي انطلقت في 15 سبتمبر الجاري، تستهدف تطعيم 13 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 9 و14 عاما ضد فيروس الورم الحليمي البشري المسبب لمعظم حالات سرطان عنق الرحم، مشيرا إلى أن البرنامج حقق حتى الآن 70% من أهدافه.

وقال كمال، إن الحملة تجاوزت شائعات لا أساس لها روّجها بعض أولياء الأمور حول تسبب اللقاح بالعقم، مضيفا أنه أعطى اللقاح لابنته على الهواء مباشرة خلال فعالية في كراتشي هذا الأسبوع لتعزيز الثقة.

وذكر لوكالة "أسوشيتد برس": "بفضل الله، كان لإعطائي اللقاح لابنتي علنا أثر كبير"، لافتا إلى أنه اعتبارا من اليوم الخامس للحملة بدأت معدلات الرفض تتراجع وارتفعت نسب القبول إلى ما بين 70 و80% في بعض المناطق، رغم استمرار تردد عدد من أولياء الأمور.

ويُعد سرطان عنق الرحم ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء في باكستان بعد سرطان الثدي وسرطان المبيض.