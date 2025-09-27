عيناف تسينجاوكر والدة أسير إسرائيلي:

- خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة حطَّم قلوبنا

- خلال العامين الماضيين عرقل نتنياهو كل فرصة للتوصل إلى اتفاق وإذا عرقله مرة أخرى، فسنلاحقه حتى آخر رمق

هددت عائلات الأسرى الإسرائيليين، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن أبواب الجحيم ستفتح عليه إذا لم يعد من الولايات المتحدة بصفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن هيئة عائلات الأسرى في غزة قولها إن "نتنياهو يحاول إطالة أمد الحرب، ولا يجب السماح له بإفشال محاولات التوصل لصفقة مجددا".

وأكدت عائلات الأسرى أن "نتنياهو أصبح منبوذا، وفشله السياسي سيسجل لأجيال قادمة".

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عيناف تسينجاوكر، والدة أسير إسرائيلي محتجز لدى حركة "حماس" في غزة قولها إن "خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة حطَّم قلوبنا. إذا عاد دون اتفاق فإن الجحيم ينتظره في إسرائيل"، على حد تعبيرها.

وأضافت تسينغاوكر، أن "عصر الألاعيب والتخريب قد انتهى، والعالم أصبح يدرك أن نتنياهو أصبح ملاك الخراب".

وتابعت "خلال العامين الماضيين، عرقل نتنياهو كل فرصة للتوصل إلى اتفاق، وإذا عرقله مرة أخرى، فسنلاحقه حتى آخر رمق".

والجمعة، ألقى نتنياهو خطاب بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في قاعة شبه فارغة بعد انسحاب معظم الوفود احتجاجا على حرب الإبادة بقطاع غزة التي توشك على دخول عامها الثالث.

ومع الإعلان عن كلمته، انسحبت معظم وفود الدول من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في موقف احتجاجي ضد نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في غزة.

ومساء الجمعة، نشرت هيئة عائلات الأسرى بيانا تضمن أسماء ذويهم المحتجزين بالقطاع، وقالت: "نتنياهو هذه هي قائمة الأسماء الكاملة لـ48 مختطفا (أسيرا) اختُطفوا في عهدك، وأنت مُلزم بإعادتهم إلى ديارهم".

وتابعت: "48 اسما، وأنت (نتنياهو) تفعل ببساطة منذ 721 يوما كل شيء حتى لا يعودوا، لكي تستمر أطول حرب في تاريخ إسرائيل".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و926 شهيدا و167 ألفا و783 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.